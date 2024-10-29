Разбогатевшие в РФ миллиардеры купили пятизвездочный отель в Майами

Инвестиционная компания Reuben Brothers Ltd. братьев Дэвида и Саймона Рубенов, которые в 1990-х сделали состояние в России, купила пятизвездочный отель в Майами-Бич £W South Beach за $400 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отель состоит из 348 номеров и кондоминиумов. Миллиардеры купили его у владельцев фирм Tricap и RFR.

По данным агентства, Рубены в 1990-х разбогатели на продаже металлов в России. После распада СССР братья принимали активное участие в «алюминиевых войнах» — так СМИ стали называть борьбу за владение крупнейшими металлургическими предприятиями России. После того как в 1997 году государство начало ужесточать контроль за ситуацией в алюминиевой отрасли, Рубены начали продавать российские активы.

Братья Рубены родились в Индии, однако в подростковом возрасте переехали жить в Лондон. Металлами они торговали через свою компанию Trans-World Group. В 2000 году бизнесмены ее продали. По данным Bloomberg, совокупное состояние Рубенов оценивается в $16,4 млрд.