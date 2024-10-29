Убытки «Газпрома» оценили

С начала 2024 года чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 309,1 миллиарда рублей. Lenta.ru

За аналогичный период 2023 года компания получила прибыль в 446,1 миллиарда рублей. При этом за девять месяцев 2024-го выручка «Газпрома» увеличилась до 4,279 триллиона рублей (плюс восемь процентов). Поэтому в третьем квартале компания показала прибыль в 171,5 миллиарда рублей — впервые с последних месяцев 2023 года. ТАСС

Ранее в «Газпроме» сообщили, что прокачка российского газа через Украину составила 42,4 млн кубометров. Газета.Ru