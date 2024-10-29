Стали известны подробности об аресте собственности РФ в Финляндии

Российскую собственность в Финляндии арестовали по иску шести украинских компаний. Lenta.ru

Согласно тексту судебных решений, заявления по аресту активов поступили от акционерных обществ «Укргаздобыча», «Укртрансгаз» и «Укртранснафта», Национальных акционерных компаний «Черноморнефтегаз» и «Нафтогаз Украины», а также общества «Газ Украины». Общая стоимость конфискованного движимого и недвижимого имущества составила 4,22 миллиарда долларов, 23,9 миллиарда долларов и 882,4 тысячи евро. ТАСС

Ранее стало известно, что власти Финляндии наложили арест минимум на пять российских объектов недвижимости. Деловая газета «Взгляд»