"Ашан" подал заявку на регистрацию нового товарного знака

Российский "Ашан" направил заявку на регистрацию нового товарного знака, следует из данных Роспатента.

Заявку подало ООО "Ашан", российское юрлицо торговой сети, дата поступления заявки - 25 октября.

Товарный знак планируется зарегистрировать по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, среди которых - немедицинские косметические и туалетные продукты, игры и игрушки и другие товары.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ашан ритейл Россия", компания в рамках постоянного расширения линейки товаров собственных торговых марок (СТМ) работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой "Ашан красная птица Kids".

"Главная особенность этой линейки - это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров", - добавили в пресс-службе.

В ретейлере указали, что у "Ашана" в настоящее время 16 СТМ в различных товарных категориях в продовольственном и непродовольственном сегментах. Всего в ассортименте магазинов торговой сети более 7,5 тыс. наименований товаров собственных торговых марок.