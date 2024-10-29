«Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа

Представители дочерней компании французской ретейл-группы Auchan — ООО «Ашан» — подали заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Об этом сообщает портал RB.ru.

Отмечается, что заявку в ведомство юридическое лицо «Ашана» подало 25 октября, на следующий день после распространившейся информации о намерении материнской компании продать свой главный российский актив и уйти из страны. Согласно заявке, «дочка» французской ретейл-группы хочет зарегистрировать новый товарный знак и начать выпускать под обновленным брендом продукты питания, косметику, безалкогольные напитки, игрушки и другие виды продукции. Речь идет о классах 03, 05, 16, 28, 29, 30, 31, 32 и 35 по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

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В «Ашане» сообщили, что в настоящее время компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой «Ашан Красная птица Kids». Главным персонажем линейки, как уточняется, станет персонаж Птенчик.

«Он будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — пояснили в пресс-службе компании.

В настоящее время у «Ашана» есть в общей сложности 16 собственных торговых марок (СТМ) в продовольственном и непродовольственном сегментах. Сейчас в ассортименте магазинов розничной сети числятся более 7,5 тыс. наименований товаров СТМ. В среднесрочной перспективе их может стать больше, заключили в пресс-службе.