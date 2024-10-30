В «Пятерочке» увеличат число товаров с ограниченной наценкой

Компания X5 Group вдвое увеличит число категорий товаров, наценка на которые в "Пятерочке" и "Перекрестке" не может превышать 5%, говорится в сообщении компании.

Эта мера будет действовать с ноября и до конца зимы.

"Компания вдвое расширяет число категорий товаров в "Пятерочке" и "Перекрестке", на которые наценка не может превышать 5%", - сообщает X5.

Как указал ретейлер, с 2022 года и по настоящее время такое ограничение действует в магазинах X5 на овощи борщевого набора (свекла, морковь, картофель, капуста, лук), молочную продукцию (молоко, творог, кефир, масло), сахар, хлеб и хлебобулочные изделия.

С 1 ноября X5 расширяет данный перечень подсолнечным маслом, сметаной, ряженкой, яблоками, сыром, замороженной рыбой, свининой, курицей, мясом для бульона на кости и яйцами категории С2.

"Размер наценки на одну-две востребованные позиции низкого ценового сегмента в каждой из этих социально значимых категорий также будет ограничен 5%. Мера продлится 4четыре месяца - до конца зимы", - добавил ретейлер.

С декабря 2020 года торговые сети X5 также установили нулевую наценку на семь товаров (макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко). В декабре 2021 года ретейлер ограничил 10% наценки на товары "первой цены" более 20 социально значимых категорий.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2024 года находились 26,047 тыс. магазинов, в том числе 22,356 тыс. магазинов "Пятерочка", 992 супермаркета "Перекресток" и 2,002 тыс. дискаунтеров "Чижик".