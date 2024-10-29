Крупные компании РФ сообщили о кризисе импортозамещения

Крупные компании в России столкнулись с "глубоким кризисом" импортозамещения. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Технологий доверия".

© Газета.Ru

Организация провела опрос среди почти 60 компаний – лидеров рынка из 15 отраслей, среди которых наиболее широко представлены металлургическая, нефтегазовая и строительная отрасли. Ее респондентами стали директора по закупкам, 68% из них заявили о проблемах с замещением поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей.

Глубокий кризис в этой сфере выражается в усложнении и удорожании логистики, проблемах с трансграничными платежами и отказах в работе с компаниями РФ многолетних партнеров-поставщиков, рассказал исполнительный директор практики по повышению эффективности закупок и цепи поставок "Тедо" Денис Бельский.

По его словам, многие компании до сих пор полагаются на такие временные меры, как покупка недоступных запчастей и компонентов в странах, ведущих посредническую торговлю. Он считает, что решение нужно искать в локализации и аналогах. По его мнению, кризис в сфере закупок закончится, когда "все компании во всех отраслях проделают эволюционные шаги в этом направлении". 16 октября Роспотребнадзор заявил, что импортозамещение продуктов завершено.