Продавцы сельхозтехники попросили Набиуллину о помощи

Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратилась к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой изучить последствия планируемого резкого повышения утилизационного сбора на самоходную технику. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поводом для обращения стали предыдущие комментарии ЦБ по поводу негативного влияния роста сбора на легковые автомобили. В АСХОД отмечают, что предлагаемые для сельхозтехники меры повлекут увеличение стоимости производства на каждом этапе. По мнению членов ассоциации, глава регулятора может помочь донести эту информацию до правительства.

Как указывает издание, власти готовы повысить ставки утильсбора в десять раз до 2030 года. В соответствии с установленным порядком, уплачивать его должны все производители техники, но российским заводам расходы компенсируют в полном объеме. Таким образом, цены растут только на импорт, а отечественные предприятия получают возможность конкурировать с ним.

В «Росспецмаше», который объединяет российских машиностроителей, концептуально поддерживают рост ставок, но только если такая техника производится в России. Однако глава АСХОД Александр Алтынов напоминает о разнице между серийным и штучным производством. По его мнению, ставки вырастут даже на ту технику, которую не могут произвести в стране в достаточном количестве, что ухудшит положение аграриев через снижение рентабельности отрасли.

Топ-менеджер крупного агрохолдинга подтвердил, что повышение стоимости сельхозтехники ударит по сельхозпредприятиям. Им придется повышать стоимость продукции, ведь сократится доступность новой техники, возрастут расходы на ремонт и, соответственно, работников, необходимых для этого, а имеющийся кадровый голод может привести к длительным простоям.

Другой собеседник издания отметил, что непубличный характер обсуждения решений, столь важных для отрасли, не позволяет планировать работы на длительный срок. Издержки такого масштаба могут разрушить любой бизнес-план.

Ранее Центробанк назвал резкий рост тарифов на легковые автомобили одним из важных проинфляционных факторов, который в числе прочих заставляет проводить жесткую денежно-кредитную политику. В пятницу, 25 октября, регулятор повысил ключевую ставку до рекордного 21 процента годовых.