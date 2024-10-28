Wildberries запустит новый сервис для продавцов

Wildberries запускает возможность для продавцов торговать с юридическими лицами, заключение B2B-сделок уже доступно для части продавцов онлайн-ретейлера, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Объединенная компания Wildberries и Russ готовится предоставить возможность своим продавцам торговать с юридическими лицами. Направление B2B-продаж будет развиваться на платформе "Wildberries для бизнеса". Заключение B2B-сделок уже возможно на сайте маркетплейса в тестовом формате для части продавцов Wildberries", - сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что в скором времени данную возможность планируется предоставить всем партнерам маркетплейса. Компании, приобретающие товар, будут получать его в обычных пунктах выдачи заказов.

"Для маркетплейса выход на B2B-аудиторию открывает новые горизонты для развития маркетплейса как полноценной цифровой платформы", - отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису объединенной компании Wildberries и Russ Анна Аверина, слова которой привели в пресс-службе.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки по итогам 2023 года превысил 2,5 трлн рублей. В середине июня Wildberries и группа Russ, оператор наружной рекламы, приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.