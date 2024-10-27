Глава Бундесбанка пришел в ярость из-за предложения России о сотрудничестве

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель пришел в ярость из-за предложения России о налаживании международного сотрудничества, пишет Bloomberg.

© DPA/ТАСС

По его мнению, обращение российских властей к странам G20 («Большой двадцатки») по этому вопросу является «насмешкой».

«Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года», — подчеркнул Нагель.

Финансист признал, что его буквально «сводят с ума» слова российского коллеги по G-20 о международном сотрудничестве.

Европе следует найти способы преодолеть возникшие «структурные проблемы» и «выйти на путь роста», резюмировал Нагель.

Журналисты отметили, что ранее Нагель неоднократно позволял себе резкие высказывания по темам текущей международной и внутренней повестки.

Германия заметно сократила поставки товаров в Россию

В частности, глава Бундесбанка выступал против подъема экстремистских партий в Германии, предупреждал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом окажет «пагубное влияние» на экономику Европы.