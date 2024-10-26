Ретейлеры усомнились в уходе «Ашана» из России

Количество потенциальных покупателей, желающих приобрести компанию, крайне незначительно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

«Уход «Ашана» из страны — пока сомнительно для меня. Формат крупных магазинов сейчас востребован меньше. Количество потенциальных покупателей крайне незначительно. «Ашан» отличается большой торговой площадью, что опять же не совсем целесообразно в настоящее время в силу того, что потребители меньше ходят в такие большие форматы. Соответственно потенциальных покупателей в настоящее время всего двое, которые развивают формат гипермаркета — «Магнит» и «Лента». Ну и вопрос цены есть. Покупка, если будет проходить, то с большим дисконтом, что не совсем интересно «Ашану».

Ранее в «Коммерсантъ» сообщили о том, что «Ашан» решила покинуть рынок в связи с ужесточением условий выхода иностранцев из российских активов. Как считают собеседники издания, выйти из бизнеса в нашей стране компания может по двум сценариям: передать его местному менеджеру или продать крупному ретейлеру.

В качестве претендентов, кроме «Ленты», «Магнита» и X5 Group упоминается также Газпромбанк, утверждают французские СМИ. Накануне газета Le Figaro сообщила, что «Ашан» планирует избавиться от своего бизнеса в России в связи с санкциями против Москвы. Пресс-служба компании опровергла эту информация, отметив, что французская сеть продолжает работать на российском рынке «на благо местного населения».