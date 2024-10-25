Во Франции раскрыли покупателя российского филиала «Ашан»
Французская ретейл-группа Auchan близка к продаже своего бизнеса в России Газпромбанку, стороны могут находиться на завершающем этапе переговоров. Об этом сообщает издание Le Monde.
Утверждается, что компания уже нашла «местного покупателя» для своих филиалов в РФ и вступила в «финальную стадию переговоров».
«По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке», — указано в статье.
Представитель компании рассказал газете, что уход «Ашана» с российского рынка не будет связан с «политическими или репутационными причинами». По его словам, данное решение принято только по экономическим соображениям.
«Ашан» прокомментировал сообщения об уходе компании с российского рынка
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о скором уходе «Ашан» из России.
«Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами», — сказал он.