Глава Microsoft попросил урезать ему зарплату, но она выросла на 63%

По итогам 2024 финансового года корпорация Microsoft увеличила вознаграждение генерального директора Сатьи Наделлы более чем на $30 млн, хотя ранее он предлагал снизить свою зарплату. Об этом сообщает CNBC.

Согласно отчетности Microsoft, пропорция выплат руководителю изменилась: доля денежного вознаграждения уменьшилась, а остальную часть компенсационного пакета составили акции корпорации. Комитет совета директоров, определяющий размер выплат, отметил просьбу Наделлы учитывать влияние инцидента с информационной безопасностью, который был раскрыт в июле 2023 года.

Тогда, как утверждает компания, китайские и российские хакеры получили доступ к почтовым серверам Microsoft, что привело к компрометации переписки представителей правительства США и руководства Microsoft.

Microsoft пообещала усилить контроль за обеспечением информационной безопасности со стороны генерального директора и совета директоров. В мае Наделла призвал сотрудников уделять приоритетное внимание вопросам безопасности.

В июне компания решила учитывать усилия сотрудников по укреплению безопасности при определении их компенсационного пакета. В результате своей просьбы об уменьшении выплат Наделла получил на $5,5 млн меньше. Вместо изначально планировавшихся $10,66 млн он получил $5,2 млн. Несмотря на это, его общее вознаграждение выросло на 63%, до $79,1 млн.