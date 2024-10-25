Татьяна Ким рассказала подробности объединения Wildberries и Russ

Основательница Wildberries Татьяна Ким в беседе с «Ведомостями» рассказала об объединении онлайн-ретейлера и группы Russ.

Как утверждает предприниматель, процесс первой интеграции прошел весьма успешно. Напомним, что Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы объявили об объединении в середине минувшего лета. Шаг был сделан с целью создания цифровой торговой платформы.

Ким отметила, что в последние три месяца компания проходила процесс реструктуризации, связанный с объединением с группой Russ. Она указала на пересмотр маркетплейсом бизнес-процессов.

Об успешной интеграции говорит усиление роста компании, активный запуск складов, а также тот факт, что компания догоняет те цели, которые были поставлены ранее, констатировала Ким.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения - предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие - компанию "РВБ".