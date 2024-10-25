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В Райффайзен Банке почти не осталось депозитов россиян

К 1 октября объем средств россиян на депозитах в Райффайзен Банке упал ниже 1 млрд рублей (867,1 млн рублей), сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитной организации. По прогнозам экспертов, до конца года срочных вкладов в банке может не остаться.

В «Райффайзенбанке» почти не осталось депозитов россиян
© РИА Новости

За сентябрь 2024 года остатки средств на срочных вкладах в Райффайзен Банке сократились на 29,8% (368,1 млн рублей). По состоянию на 1 февраля 2022 года, розничные клиенты держали на вкладах в кредитной организации более 41 млрд рублей — при этом более 65% средств приходилась на депозиты сроком до года.

Эксперты объясняют снижение средств на срочных счетах тем, что банк остановил открытие новых и переоформление старых депозитов.

«Средства, высвобождаемые из вкладов, переводились клиентами в другие банки в целях доходного размещения при текущих высоких ставках или частично оставались на текущих счетах при использовании Райффайзен Банка как расчетного банка», — говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Основная масса розничных депозитов на балансе Райффайзен Банка имеет сроки от полугода до года, обращает внимание Беликов. Остаточную депозитную массу он называет несущественной и прогнозирует, что до конца 2024 года она должна минимизироваться.

Весной 2022 года группа RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России. Позднее сообщалось, что рассматривается два варианта — продажа «дочки» или вывод актива из состава группы. При этом ни один из сценариев пока не был реализован.

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