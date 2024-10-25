СМИ назвали два сценария выхода Auchan из России

Выход Auchan («Ашан») с российского рынка может произойти по двум основным сценариям. Источник «Коммерсанта» на рынке заявил, что французская сеть «Ашан» может продать свои российские активы сетям-конкурентам - «Ленте» или «Магниту». Кроме того, возможен вариант продажи активов российскому менеджменту «Ашан».

Ранее французские СМИ сообщили о решении компании «Ашан» продать свой российский бизнес. Le Figaro писала, что компания нашла двух потенциальных покупателей на свои активы в РФ. Источник газеты, близкий к сети, объяснил решение компании уйти из России проблемами, возникающими из-за западных санкций.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил «Коммерсанту», что считает «Ленту» и «Магнит» очевидными претендентами на активы компании. Другой собеседник газеты на рынке добавил к этому списку X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»).

В «Ленте» и X5 отказались от комментариев. Представители «Магнита» заявили «Коммерсанту», что таких переговоров не ведут.

«Ашан» прокомментировал сообщения об уходе компании из России

По словам источника издания на рынке ритейла, в случае покупки активов «Ашан» российской сетью все магазины, скорее всего, переведут под бренд покупателя. Он добавил, что в таком случае к сети могут возникнуть вопросы у Федеральной антимонопольной службы: ритейлеры не могут занимать более 25 процентов в регионах.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты оценивают российские активы «Ашан» в 60-70 миллиардов рублей, но из-за требования к западным компаниям о продаже со скидкой они могут обойтись покупателю примерно в 30 миллиардов.