В России высказались о возвращении ушедших компаний

Ушедшие из России иностранные компании могут вернуться в страну после завершения украинского конфликта и снятия ограничений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Он объяснил, что бизнесмены преследуют несколько другие цели, чем политики.

«С уверенностью могу сказать, что компании начнут возвращаться. Когда, — сразу после подписания мирного договора, через неделю или через год — сказать уже сложнее. Но они вернутся в любом случае, потому что у бизнеса одна задача — зарабатывать», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что даже сейчас, в условиях политического противостояния России и Запада, стороны продолжают торговые отношения там, где это остается возможным.

«Даже сейчас, когда идет война, раздрай между политическими кругами, бизнес работает. Россия сотрудничает и с Востоком, и с Западом, с США. Мы противники, но все равно продаем и покупаем. Политики делают свое дело, а предприниматели — свое. В любом случае, когда бы что ни кончилось, бизнес, торговля будут работать», — заключил Арефьев.

Ранее сообщалось, что в «Ашане» опровергли слухи об уходе из России. Там отметили, что слухи о том, что компания покинет Россию, ходят уже несколько лет.