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СМИ: «Ашан» планирует продать свой российский филиал

Французская торговая сеть «Ашан» планирует продать свой российский филиал. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

«Ашан» готовится уйти из России
© РИА Новости

Издание отмечает, что группе уже удалось найти двух потенциальных покупателей. При этом информации о том, кому именно может перейти филиал, пока нет. Подчеркивается, что данный шаг может быть связан с проблемами, вызванными антироссийскими санкциями Евросоюза.

«Ашан Ритейл Россия» является российским подразделением Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Фирма ведет деятельность в РФ на протяжении более 20 лет. Данная компания - один из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

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Ранее издание РБК сообщило, что российское подразделение «Ашан» подозревается в неуплате налогов. Отмечалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислит ему 180,9 миллиона рублей.

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