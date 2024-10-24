В России раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыли картельный сговор, возникший при торгах по капитальному ремонту трасс в Тамбовской и Воронежской областях. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. Газета.Ru

По данным ведомства, компании ООО СМУ-90 и ООО «Спецдортехника» вступили в сговор для поддержания высоких цен. Они заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. При этом часть торгов проходила в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Lenta.ru

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили о проведении работ для сдерживания цен «Яндекс Такси», несмотря на то что служба не получала сведений о повышении тарифов сервиса. В качестве результатов работы ФАС ожидается «прозрачность ведения бизнеса для водителей такси и сдерживание цен для пассажиров». Вечерняя Москва