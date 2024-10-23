Boeing "закрыла" третий квартал 2024 года с убытками на 6 млрд долларов

Убыток авиастроительной компании Boeing по итогам третьего квартала этого года составил $6 млрд. Об этом сообщает Financial Times. По их информации, гендиректор организации Келли Ортберг на днях представил план вывода корпорации из кризиса.

Ортберг сообщил сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится на "перепутье". По его словам, "серьезные сбои в работе" привели к подрыву доверия, увеличению долга и разочарованию тысяч клиентов.

Как отмечает издание, Ортберг обратился к сотрудникам за несколько часов до того, как 33 тысячи бастующих рабочих должны были проголосовать за принятие сделки со стороны компании-производителя. Результаты голосования до сих пор неизвестны.