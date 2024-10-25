Глава Wildberries заявила о попытке мужа тайно отобрать компанию

Владислав Бакальчук пытался тайно отобрать Wildberries у своей супруги, главы компании Татьяны Ким. Об этом она сама заявила в интервью «Ведомостям».

По ее словам, инцидент случился в середине 2017 года, когда друг Бакальчука хотел переписать на себя половину ее бизнеса. Ким обратила внимание, что в тот период она была в декрете.

«И просто один из сотрудников бухгалтерии мне позвонил и спросил, в курсе ли я того, что сейчас пытаются переписать компанию на постороннего человека», — вспоминает глава Wildberries.

Она призналась, что после того случая ужесточила контроль за всеми изменениями в юридических структурах.

Ким также добавила, что речи о разделе компании в случае развода с мужем не было бы, поскольку маркетплейс она создала сама. Бакальчук же, по ее словам, присоединился к компании лишь в 2007 году.

12 октября основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Ким отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.