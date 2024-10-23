Названы новые сроки производства российских самолетов

Госкорпорация «Ростех» начнет серийный выпуск новых среднемагистральных российских лайнеров МС-21 в 2025 году, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New (SJ-100) — с 2026 года. Такие сроки в ходе пленарного заседания Совета Федерации назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Также он сообщил, что ведется работа над самолетами Ту-212 и Ил-114-300. По словам Чемезова, российский авиапром уже готов конкурировать с лидирующими в мире американским Boeing и европейским Airbus, как это было еще в советское время. В перспективе компания могла бы выпускать до 72 самолетов МС-21 в год.

После начала боевых действий на Украине крупнейшие иностранные производители пассажирских самолетов отказались от сотрудничества с российскими авиакомпании. На этом фоне правительство утвердило программу развития гражданской авиации в период до 2030 года, которая предусматривала замещение иностранной техники.

Предполагалось, что первые поставки новых отечественных лайнеров начнутся еще в 2023 году. Весной 2024 года стало известно о переносе сроков производства всех моделей, указанных в программе, на несколько лет. К середине осени ни один из разрабатываемых лайнеров не совершил первый полет в той комплектации, в которой должен производиться.

По данным СМИ, проблема с МС-21 заключается в том, что импортозамещение углепластика значительно утяжелило самолет. Некоторые источники даже говорят, что с российскими компонентами по дальности полета лайнер перестал быть магистральным. Информацию в сентябре частично подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров, указавший, что лайнер может быть выполнен в варианте с числом пассажиров на треть меньше, чем в текущем виде.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал», которые должны занять нишу устаревших Ан-2 («кукурузник»), ожидается в 2026 году. Ускорить процесс в сентябре этого года потребовал президент России Владимир Путин. Как объяснил Мантуров, проблема заключается в том, что у России нет своего двигателя для самолета.