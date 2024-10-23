Суд вернул компании из Чили права на бренды Zuko и Yupi

Действия Роспатента, который зарегистрировал отчуждение принадлежащих Tresmontes Lucchetti S.A. товарных знаков Zuko и Yupi в пользу российских юрлиц, были признаны незаконными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Согласно решению суда, теперь ведомству необходимо восстановить права чилийской компании на эти марки. Tresmontes Lucchetti S.A решила пролонгировать действие брендов в РФ и выяснила, что в 2022 году Роспатент передал права на них подмосковному ООО «Свит», а тот через несколько месяцев - московскому ООО «Канди Трейд», следует из материалов дела.

Тогда же начались судебные разбирательства. В ходе них выяснилось, что права на бренды были переданы российской компании по доверенности от Хосе Антонио Вилсона, выданной им от лица другой фирмы – Tresmontes S.A., а не Tresmontes Lucchetti S.A.

Судом был учтен довод представителя чилийской компании о том, что Хосе Антонио Вилсон не владеет русским языком, в этой связи не мог поставить подпись под доверенностью, составленной на незнакомом языке. При этом патентный поверенный ООО «Свит» не представил оригинал договора с Tresmontes Lucchetti S.A., переписку сторон или другие документы, подтверждающие решение компании из Чили передать бренды.