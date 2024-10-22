Маркетплейс Wildberries начал работать в Грузии

Wildberries запустил 22 октября продажи и доставку товаров в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

© Газета.Ru

Отмечается, что продажи будут осуществляться по франшизе грузинской компанией-партнером.

«Потребители получат доступ к широкому ассортименту товаров, который насчитывает более 8 млн наименований в самых различных категориях, начиная от одежды, товаров для красоты и здоровья и бытовой техники до товаров для ремонта, сада и дачи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что товар будет доступен на сайте wildberries.ge и в приложении.

«На первом этапе франчайзи будет осуществлять доставку в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries в Тбилиси», — рассказали в маркетплейсе.

Предполагается, что сначала товары будут доставлять около 7 дней. При этом в скором времени может появиться курьерская доставка.

В Wildberries рассказали, что франчайзи займется расширением логистической инфраструктуры в регионе. Это позволит жителям крупных городов делать заказы и получать товары в короткие сроки.