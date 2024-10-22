Т-Банк спас замороженные российские активы на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разморозил часть клиентских активов на общую сумму 3,5 млрд рублей, которые ранее были заблокированы из-за антироссийских санкций, заявил председатель Т-Банка Станислав Близнюк на конференции по финансам и инвестициям «Толк». По его словам, теперь почти половина из этих активов доступна для продажи.

Нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами, — подчеркнул Близнюк.

При этом в «Т-инвестициях» обратили внимание на то, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Их перевели в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2, и пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Однако в случае разблокировки активы продадут по рыночной цене и выплатят деньги владельцам паев.

Ранее стало известно, что «Сбер» вернулся в App Store с обновлением мобильного приложения. «Бюджет Онлайн» имеет все функции «Сбербанка Онлайн», который удалили из магазина приложений для продукции Apple после введения антироссийских санкций. В банке отметили, что новых версий приложения для смартфонов Apple до конца этого года не появится.

До этого сообщалось, что в отношении российского банка ВТБ возбудили дело в связи с нарушениями в рекламе одного из его продуктов. Причиной для уголовного разбирательства послужило предложение банка о вкладе, условия которого были размещены «трудным для восприятия способом», хотя информация о ставке по вкладу в 20% была указана крупным шрифтом.