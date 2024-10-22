Минфин выступил за снижение доли государства в госкомпаниях

Минфин РФ выступает за снижение доли государства в государственных компаниях с контрольного пакета до блокирующего, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на инвестконференции "Толк".

"Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, то за исключением каких-то семейных компаний автопрома в Германии, может в Италии, как правило они имеют очень низкую концентрацию акционеров, 5% - там это практически уже контрольный пакет. И, конечно, мы должны потихонечку двигаться в этом направлении. Очевидно, что это вряд ли применимо в большинстве государственных компаний, государство там наверняка захочет иметь контрольный пакет. Но мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%", - сказал он.

Моисеев отметил, что ведомство анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% и целесообразность наличия таких долей участия.