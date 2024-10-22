Группа Russ передала свои активы в объединенную компанию с Wildberries

Российский оператор наружной рекламы группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ». Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ пишет РИА Новости.

В июне Wildberries и группа Russ объявили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». Юридическое лицо РВБ было создана в начале июля. При этом супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук сообщил, что его жену оградили от общения с семьей и идет рейдерский захват. В ответ Татьяна Бакальчук заявила, что никакого рейдерского захвата нет, а она просто разводится с мужем, позднее она сменила фамилию на девичью – Ким.

«ГК Russ передала свои активы в ООО «РВБ». Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн»», - пояснили в пресс-службе.

В ООО «РВБ» 65% принадлежит Wildberries, а 35% - компании «Стинн», которая на тот момент владела «Русс Аутдор». Wildberries передал 26 своих юридических лиц ООО «РВБ» еще летом и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Напомним, что в начале октября Бакальчук подал в суд иск к своей жене, WB и ООО «РВБ» на 350 млрд рублей, добиваясь возвращения контроля над ключевыми активами маркетплейса, которые «были отчуждены без его согласия». В свою очередь Татьяна Ким обвинила мужа в том, что его команда обворовала компанию на 37 млрд рублей.