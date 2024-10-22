Штрафы для глав управляющих компаний хотят резко увеличить

Люди жалуются в Госдуму на то, что управляющие компании игнорируют их требования провести ремонт в подъезде или устранить перебои в обеспечении коммунальными услугами. Депутаты ЛДПР предложили увеличить штрафы за такие административные нарушения. Если управляющая компания не соблюдает правила содержания и ремонта дома, допускает перебои с теплом или горячей водой, ее должностных лиц хотят штрафовать на 20-30 тысяч рублей. Такой законопроект фракция отправит на отзыв в Правительство 22 октября.

Наказания не пугают нарушителей

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что половина россиян не довольны своими жилищными условиями. Среди проблем они назвали высокие коммунальные расходы, аварийное состояние квартир, нехватку жилплощади, плохое отопление, водоснабжение, перебои с электричеством. При этом обращения в управляющие компании с просьбами привести дом в порядок или устранить какие-то нарушения часто не дают результата — руководство УК игнорирует требования.

На эту проблему обратили внимание депутаты ЛДПР. Им приходят от жителей разных регионов жалобы на бездействие управляющих организаций. Руководство недобросовестных компаний не делает в домах ремонт, не размещает информацию в государственной информационной системе ЖКХ, задерживает или не предоставляет документы по запросу собственников квартир, например финансовую отчетность, акты выполненных работ, протоколы и решения собраний собственников.

«Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных, — сказал «Парламентской газете» соавтор законопроекта, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. — Собственники, особенно старшего возраста, все еще верят в ЖЭК, который должен решать их проблемы. А молодое поколение не может найти управу на управляющие компании». В Волгограде этим организациям за последние три месяца назначили более 1,5 миллиона штрафов, в Красноярске — 2,3 миллиона, в Мурманске — 500 тысяч рублей. На прошлой неделе в приемную ЛДПР пришло огромное количество обращений от замерзающих без отопления жителей Твери, Новосибирска, Волгограда и Краснодара.

При этом проверки со стороны жилищных инспекций могут привести лишь к незначительным штрафам для руководства управляющих компаний. Максимальное взыскание за несоблюдение правил содержания и ремонта жилых домов сейчас составляет 5 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч — для организаций. За нарушение нормативов и режима обеспечения людей коммунальными услугами максимальный штраф для должностных лиц — 10 тысяч рублей, для компаний — 50 тысяч, а за повторный случай — 30 и 100 тысяч рублей соответственно. В ЛДПР считают, что санкции для должностных лиц слишком малы.

За перебои в отоплении накажут строже

Законопроект, разработанный в ЛДПР, предусматривает существенное увеличение штрафов для должностных лиц за административные нарушения, являющиеся предметом обращений жильцов.

Например, если должностные лица не соблюдают правила содержания и ремонта жилых домов и помещений, штраф предлагают повысить до 20-30 тысяч рублей. Максимальное взыскание может стать в шесть раз выше, чем сейчас.

Когда по вине должностного лица нарушен нормативный уровень или режим обеспечения населения коммунальными услугами, его хотят штрафовать на 30 тысяч рублей, а за повторный случай — на 50 тысяч.

Также депутаты предложили увеличить взыскания для руководства управляющих компаний, которое не размещает информацию в ГИС ЖКХ. Согласно законопроекту, им придется уплатить 20-30 тысяч рублей вместо действующих 5-10 тысяч. А для тех, кто допустил такое же нарушение повторно, взыскание вырастет до 30-50 тысяч рублей вместо нынешних 15-20 тысяч рублей.

«Повышение административных штрафов для должностных лиц повлияет на личную ответственность исполнителей», — отметил Леонид Слуцкий. Если каждый из руководителей более 32 тысяч УК будет понимать свою персональную ответственность, несомненной качество услуг для людей возрастет, уверены в ЛДПР.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что инициатива заслуживает обсуждения, но вряд ли одними только штрафами получится решить проблему.