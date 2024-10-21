Российские компании ускорили набор кредитов в банках

Корпоративное кредитование в России в сентябре продолжило расти, не изменило динамику и повышение ключевой ставки Центробанка до 19 процентов, что должно было сделать займы дороже и охладить процесс. Об этом со ссылкой на обзор развития банковского сектора от регулятора за минувший месяц пишут «Ведомости».

Если в августе банковский корпоративный портфель увеличился на 1,9 процента, то в сентябре — на 2 процента, до 84,2 триллиона рублей. Впрочем, с учетом некоторого сокращения вложений банков в облигации компаний общий рост банковских требований к предприятиям скорректировался до 1,7 процента или 1,5 триллиона рублей.

За первые три квартала года повышение составило 14,5 процента (10,6 триллиона рублей), хотя год назад при кратно меньших ставках динамика была слабее — только 13,5 процента (8,1 триллиона рублей).

По данным Банка России, рост пришелся на рублевые кредиты, за ними приходили компании из широкого круга отраслей. Деньги нужны им на пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты. Крупные выдачи зафиксированы в адрес нефтегазовых и транспортных компаний, а вот рост кредитного портфеля застройщиков замедлился, что связано с ускорением ввода жилья в конце квартала. Объем валютных кредитов незначительно сократился, что связано с дефицитом юаней на рынке.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что рост кредитования обеспечен уверенностью компаний в будущем спросе и поддержке со стороны государства, которое наращивает расходы бюджета, а также возможностью переносить стоимость кредита в цены товаров и услуг для населения и заказчиков.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают повышения ключевой ставки до 20 процентов уже в октябре, что станет повторением исторического максимума 2022 года. К такому решению, помимо ускорения корпоративного кредитования, регулятору подталкивает ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий.