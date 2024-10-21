Западные лайнеры стали реже летать в Китай из-за российского неба

Западные авиакомпании уменьшили число рейсов в Китай. Об этом гонконгское издание South China Morning Post.

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Главная причина — закрытие российского воздушного пространства, так как а альтернативные маршруты в КНР невыгодны. Так, британская авиакомпания Virgin Atlantic анонсировала приостановку полетов по маршруту Шанхай — Лондон-Хитроу. У British Airways под сокращение попали рейсы рейсы между Хитроу и Пекином Дасином. Кроме того, в списке авиакомпании Швеции, Австралия и Германия.

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«Авиакомпании могут более эффективно использовать свои самолеты на других, более прибыльных, направлениях, к которым, например, относятся трансатлантические маршруты», — отметил директор по консалтинговым услугам гонконгской авиационной компании Деннис Лау, Asian Sky Group.

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