ЦБ рассмотрит ввод новых тарифов для магазинов при оплате лицом

Центробанк рассмотрит вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

«Биоэквайринг — это новый инструмент, и, может быть, действительно имеет смысл сделать для него несколько другую тарифную политику», — уточнила специалист.

Издание отмечает, что речь идет о комиссиях, которые платят магазины, принимающие платежи. Уточняется, что тарифы дифференцируют в зависимости от того, оплачивают ли покупатели картой или по Системе быстрых платежей (в случае оплаты QR-кодом) — вскоре к этим способам оплаты добавится оплата по биометрии, то есть лицом.

РБК подчеркивает, что такую технологию уже массово внедрил «Сбер», а в скором времени это сделает и НСПК, которая уже выступает оператором карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).

Ранее стало известно, что в России скоро начнется работа над масштабированием возможностей оплаты лицом (с помощью биометрии) покупок, сделанных в заведениях общепита и торговых точках.