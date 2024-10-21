Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис

Новый гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства самолетов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Авторы статьи узнали, что Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании уже проанализировало отчеты о состоянии каждого подразделения и наметило «следующие шаги». В публикации подчеркнули, что на минувшей неделе компания достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для американской армии.

По данным издания, проблемы в Boeing влияют на всю отрасль. В начале осени компания предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777. Из-за этого производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems планирует уволить 700 рабочих.

15 октября авиакомпания Emirates подвергла критике Boeing за задержку поставок самолетов 777Х.

Ранее корпорация Boeing рассказала, что уволит из-за сложностей в бизнесе почти 10% персонала.