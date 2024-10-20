Минфин откажется от газовой надбавки для «Газпрома»

Министерство финансов РФ рассматривает возможность отмены дополнительной надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» с 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашлепка вводилась, когда были высокие цены на газ. Сейчас видим: ситуация изменилась, у «Газпрома» ресурсы сократились. Это с одной стороны. С другой стороны, инвестиционные потребности для строительства газопроводов увеличились», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК .

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы предполагает отказ от дополнительного компонента в формуле НДПИ на газ в размере 550 млрд рублей в 2025 году.

C января 2023 года компания ежемесячно выплачивает дополнительно по 50 млрд рублей налога. Эта мера должна была действовать до конца 2025 года.

Минфин прогнозирует снижение поступлений НДПИ на газ на 600 млрд рублей в 2025-2026 годах: в 2025 году бюджет недополучит 550 млрд рублей, а в 2026 году — 50 млрд рублей.

До этого стало известно, что Минфин России предложил ввести новый сбор с прибыли компаний, который позволит собрать в бюджет до 360 млрд рублей в 2024 году. Этот шаг обсуждается как дополнительная мера для поддержания доходов на фоне экономической нестабильности.