Вверху, внизу или перед вами: раскрыты хитрости размещения товаров

Убедить покупателей приобрести конкретный товар - целая наука. Маркетолог Елизавета Волошанина рассказала "Российской газете", как специалисты влияют на выбор потребителей с помощью хитрого расположения товаров в магазинах.

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Принцип выкладки товаров всегда подчиняется логике потребительского спроса. Удобное и логичное расположение товара позволяет нам делать импульсивные покупки и брать больше, чем мы планировали. Есть такое понятие в торговле как "золотой треугольник" магазина. Это путь от входа до нужного отдела и до кассы. Любая торговая сеть или отдельный магазин заинтересован в том, чтобы сделать его как можно шире, рассказывает эксперт.

"Обратите внимание, что товары массового спроса часто находятся в глубине магазина. Это делается принципиально - пока вы шли за этим товаром, прихватили еще что-нибудь", - поясняет Волошанина. И продолжает - всякая мелочевка, которая висит у кассы, тоже чистой воды провокация на покупку. Пока покупатель стоит и ждет своей очереди, раз - и кинет в тележку шоколадку или батарейки.

Лучше всего продаются товары, выставленные на уровне глаз - такие места называются "золотыми". Здесь мы видим хорошо продаваемые товары или товары собственной торговой марки (СТМ) магазина.

"Сейчас любой магазин ориентируется на собственные марки и всеми способами предлагает их своим покупателям", - констатирует она.

Внизу на полках располагаются в основном тяжелые или массивные товары. Так удобно их доставать и безопасно для покупателя.

"Но в некоторых категориях используется размещение от дорогого к дешевому - сверху вниз, тогда внизу мы увидим дешевые товары. Например, в категории вина - внизу, как правило, вино в пакетах. Но всегда, в какой бы категории не стояли товары СТМ, они будет выделены или представлены как самые интересные товары", - объясняет эксперт.

Также на полках есть места, куда покупатель заглядывает редко - называется "мертвая зона". Это неудобные места, их обычно не замечают. Поэтому правильно будет, если редко покупаемые товары будут размещены либо в левом нижнем углу стеллажа, либо на самых верхних полках.

"Но и здесь нас могут подвести к тому, чтобы именно там мы искали товары массового спроса, разместив их там", - говорит Волошанина.

Вы замечали, что все акции и скидки мы видим при входе? Так покупателя настраивают на позитивные покупки и создают представление о демократичной ценовой политике магазина. Акционный товар призван заманить покупателя в магазин красивыми и яркими полками.

Среди других секретов расположения товаров - использование определенных цветов в выкладке товара. Яркая выкладка на полке притягивает взгляды и приводит к себе. Сначала - ради любопытства, а потом уже рука покупателя тянется за товаром.

"Для грамотной выкладки маркетологи опираются на точку фокуса внимания. Она позволяет увеличить продажи на 229 процентов! Товар, расположенный в такой точке, легко заметен и доступен для покупателя. Точка фокуса внимания - это тоже продукт, а не просто визуальный элемент, который маркетологи используют для украшения выкладки. Так вы его увидите, и у вас появляются эмоции по поводу данного продукта. Поставили искусственную елочку рядом с мандаринами - и вот уже выгодная эмоциональная связь состоялась. А дальше - желание обладать данным предметом, который вызвал приятные эмоции, и он уже вас в корзине", - раскрывает секрет эксперт.

Краткая информация о продукте или его слоган, который говорит про качество продукта или его философию, тоже увеличивает продажи. Иногда придумывают целые легенды о бренде, и покупателям они нравятся, а значит, понравится и продукт, считают маркетологи.