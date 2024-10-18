Microsoft потеряла данные клиентов

Корпорация Microsoft призналась, что из-за ошибки потеряла данные некоторых корпоративных клиентов. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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По словам специалистов, в начале октября на проблему обратило внимание издание Insider. Оказалось, что в течение почти месяца критически важные журналы безопасности были недоступны. Их используют для мониторинга подозрительного трафика и обнаружения скрытых атак.

Позже Microsoft пришлось признать ошибку — в середине октября компания начала уведомлять клиентов, что их данные журналов не собирались последовательно со 2 по 19 сентября. Проблемы с ведением журналов для некоторых служб были более серьезными и продолжались до 3 октября.

Из-за сбоя не работали Microsoft Entra, Azure Logic Apps, Microsoft Sentinel, Azure Monitor, Power Platform и ряд других служб. Представители компании отметили, что сбой произошел во время попыток инженеров Microsoft исправить другие ошибки.

В Microsoft уверили своих клиентов, что полностью устранили неполадку. Однако эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт заявил, что ему известно как минимум о двух компаниях, которые не получили уведомления о решении проблемы.

Ранее корпорация Google подала ходатайство с требованием отодвинуть сроки, выделенные на открытие ОС Android для конкурентов. В компании заявили, что в случае открытия Android пострадает безопасность пользователей.