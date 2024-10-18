Совет директоров "Лукойла" рассмотрит вопрос о дивидендах за девять месяцев

Совет директоров "Лукойла" 25 октября рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендам за девять месяцев 2024 года, сообщила компания.

Также в повестке вопрос о подготовке к внеочередному собранию акционеров и созыве повторного собрания.

Суммарный размер дивидендов компании по итогам 2023 года составлял 945 рублей на обыкновенную акцию - промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в 447 рублей на акцию и финальные в 498 рублей на акцию.

Чистая прибыль "Лукойла", относящаяся к акционерам, по МСФО в 2023 году составила 1,155 трлн рублей, в I полугодии 2024 года - 590,2 млрд рублей.