Металлургический комплекс ДНР вдвое увеличил выпуск продукции

Предприятия металлургического комплекса Донецкой Народной Республики вдвое увеличили выпуск продукции после возвращения в состав РФ, об этом ТАСС сообщил глава минпромторга региона Евгений Пономаренко на форуме InRussia.

"Предприятия металлургического комплекса за этот период вдвое увеличили выпуск и отгрузку продукции. Это хороший показатель. И также продукция <...> идет на экспорт", - сказал Пономаренко.

Он добавил, что в 2024 году региональным фондом развития промышленности было поддержано 20 проектов на сумму более 1 млрд рублей.

"Даже есть уже предприятия, которые берут вторичные займы. То есть они сначала один проект запустили, развиваются дальше", - отметил Пономаренко.

Форум InRussia проходит 17-18 октября в многофункциональном выставочном комплексе "Минводыэкспо" на Ставрополье, в рамках мероприятия организованы заседания, сессии и семинары, касающиеся развития промышленности.