"Ригла" приобрела несколько региональных аптечных сетей

ФАС согласовала приобретение ООО "Ригла" некоторых региональных аптечных сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах следующих организаций: ООО "Прайм-фарм", ООО "Аптека 52", ООО "Фёст аптека", ООО "Соло-фарм", ООО "Нижегородская аптечная сеть", ООО "Первая аптека", ООО "Аптека 24", ООО "Вита+", ООО "Аптека 78", ООО "Премьер-фарм", ООО "Прима-фарм".

Сети расположены в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областей.