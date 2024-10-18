Производителям хотят запретить манипуляции с объемом упаковки

Производителям социально значимых продуктов хотят запретить изменять объемы упаковки. Об этом сообщает газета "Известия".

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Такое обращение направил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов к главе кабмина Михаилу Мишустину, в Генпрокуратуру (ГП) и Евразийскую экономическую комиссию.

В обращении отмечается, что в последнее время участились манипуляции с размерами упаковок социально значимых продуктов, в которых снижается масса и объем товара при сохранении прежней стоимости.

"Тревогу вызывают фактически скрытые недобросовестные манипуляции по снижению массы или объема на фоне роста цен на отдельные продукты, в частности, сливочного масла. Покупатели по объективным причинам не всегда способны это обнаружить, а также определить, насколько выгодно приобретение той или иной упаковки", – указано в обращении.

На данный момент в России уже действует ГОСТ, определяющий требования к количеству фасованных товаров первой необходимости, однако он является рекомендательным, и многие производители его игнорируют.

Представители бизнеса считают, что в случае обязательного соблюдения ГОСТа, предприятиям будет сложно перестроить производство для соблюдения норм. Кроме того, они указывают, что аналогичные требования к импортной продукции отсутствуют, что создает неравные условия для конкуренции на рынке.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил газете, что альтернативой этой инициативы могло бы стать применение практики указания на ценниках стоимости товара в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.

Ранее группа депутатов партии ЛДПР, возглавляемая председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за завышение цен на социально значимые товары.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что основанием будет совершение административного правонарушения на рынке социально значимых продовольственных товаров.

Депутаты предлагают определять такие товары через перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденный постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 года № 530.