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«Ведомости»: отпускные цены на куриные яйца на птицефабриках увеличились

Крупные российские птицефабрики — «Вараксино» и «Волжанин» — поднимают закупочные цены на куриные яйца.

Российские птицефабрики подняли закупочные цены на яйца
© РИА Новости

Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что в начале ноября «Вараксино» увеличит закупочные цены на яйца «Вараксино» и «Село зелёное» на 8%.

«Волжанин» поднял закупочные цены для ретейлеров на 5%.

В это же время компания «Праксис-ово», использующая яйца с ферм «Вараксино», предупредила о намерении увеличить цены до 12% с 5 ноября.

Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова рассказала, что куриные яйца обладают уникальным набором полезных свойств для организма.

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