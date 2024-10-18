Российские птицефабрики подняли закупочные цены на яйца

Крупные российские птицефабрики — «Вараксино» и «Волжанин» — поднимают закупочные цены на куриные яйца.

Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что в начале ноября «Вараксино» увеличит закупочные цены на яйца «Вараксино» и «Село зелёное» на 8%.

«Волжанин» поднял закупочные цены для ретейлеров на 5%.

В это же время компания «Праксис-ово», использующая яйца с ферм «Вараксино», предупредила о намерении увеличить цены до 12% с 5 ноября.

Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова рассказала, что куриные яйца обладают уникальным набором полезных свойств для организма.