РЖД вводит подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

ОАО «РЖД» вводит новый механизм для привлечения персонала — выплату «подъёмных» для машинистов и их помощников.

Об этом пишет Интерфакс.

По имеющимся данным, при приёме машинистов и их помощников на работу им будут платить подъёмные в размере 150 тыс. рублей.

С 1 ноября у указанных сотрудников РЖД вырастут зарплаты.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозёров рассказал о возможном появлении в России беспилотного поезда дальнего следования до 2030 года.