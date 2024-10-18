РЖД вводит подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

РЖД вводит подъёмные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала
ОАО «РЖД» вводит новый механизм для привлечения персонала — выплату «подъёмных» для машинистов и их помощников.
Об этом пишет Интерфакс.
По имеющимся данным, при приёме машинистов и их помощников на работу им будут платить подъёмные в размере 150 тыс. рублей.
С 1 ноября у указанных сотрудников РЖД вырастут зарплаты.
Ранее гендиректор РЖД Олег Белозёров рассказал о возможном появлении в России беспилотного поезда дальнего следования до 2030 года.