«Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ к зиме

«Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах (ПХГ) к зиме, сообщили в компании.

Там отметили, что показатель превышает 73 миллиарда кубометров, отметили в компании. Кроме того, потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на рекордном уровне в 858,8 миллиона кубических метров.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что списание из отчета всех арестованных в Европе дочерних компаний, а также «миллиардный» налог на сверхприбыль сделали «Газпром» самой убыточной компанией.