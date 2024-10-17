"Россети Северный Кавказ" взыскивают с сетевых компаний почти 2,5 млрд рублей

Сетевые компании в Карачаево-Черкесии задолжали "Россети Северный Кавказ" почти 2,5 млрд рублей.

С начала 2024 года организации-должники погасили 385,6 млн рублей долга, сообщили журналистам в пресс-службе энергокомпании.

"Общая дебиторская задолженность территориальных сетевых организаций (ТСО) Карачаево-Черкесии перед "Россети Северный Кавказ" в части оплаты услуг по передаче электроэнергии почти достигла 2,5 млрд рублей. С начала текущего года организации-должники погасили всего 385,6 млн рублей долга", - говорится в сообщении.

В январе-сентябре 2024 года для взыскания задолженности в Арбитражные суды Карачаево-Черкесии и Ставропольского края подано 12 исковых заявлений на 794,1 млн рублей. "Ранее вступили в силу судебные решения в пользу "Россети Северный Кавказ" на сумму почти 1,6 млрд рублей по искам, поданным в предыдущие годы", - отметили в пресс-службе энергокомпании.