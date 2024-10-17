В ВТБ сообщили, что удовлетворены решением суда по делу с JPMorgan

ВТБ удовлетворен решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorgan Chase и его структур.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы удовлетворены решением арбитражного суда. Будем и впредь предпринимать все необходимые действия для защиты интересов ВТБ", - сказали в пресс-службе.

Накануне стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании денежных средств с американского банка JPMorgan Chase и его структур. Суд также постановил принять обеспечительные меры в размере исковых требований - $74,45 млн.

Ранее ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структурам JPMorgan два иска о взыскании убытков на общую сумму $155,8 млн.

JPMorgan, в свою очередь, обратился в Федеральный суд Манхэттена с требованием к ВТБ прекратить действия по взысканию. Американский банк указал, что ВТБ открыл корреспондентский счет в 2008 году для обработки транзакций.

Таким образом, ВТБ согласился с условиями ведения счетов, в том числе с тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США, а также с тем, что любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций.