Сбер выступил участником новых пилотных проектов по Открытым API

Сбер выступает участником еще двух пилотных проектов по Открытым API: один — совместно с Газпромбанком, другой — с Совкомбанком.

«Людям, у которых есть счета в разных банках, конечно, удобнее управлять своими финансами в одном приложении. Открытые API позволяют нам это сделать. Этим летом мы уже запустили аналогичный пилотный проект с Т-Банком. Скоро выйдем на тестирование с Газпромбанком и Совкомбанком. Продукты будут аналогичные: дебетовые карты и платежные счета. Если пилоты будут успешными, то уже в первой половине 2025 года сможем приступить к поэтапной раскатке на клиентов», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Технология Открытые API предполагает управление личными финансами и продуктами клиента в разных финансовых организациях в приложении банка-партнера. Во время пилотного проекта банки протестируют стандарты обмена информацией, скорость и безопасность всех процессов и получат обратную связь от пользователей.

«Российским банкам важно сохранять амбицию быть одними из самых технологичных в мире, и развитие openAPI — один из важных шагов в этом направлении. Мы верим, что любые инновации, которые упрощают и делают удобнее жизнь наших клиентов, в итоге конвертируются и в прибыль для банков. Мы рады присоединиться к совместному проекту Ассоциации ФинТех и ряда крупнейших банков, и в скором времени предоставим новый сервис нашим клиентам», — отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Борис Альберт.

Тестирование на ограниченной группе клиентов из числа сотрудников банка может начаться в начале следующего года. На первом этапе клиентам обоих банков будет доступен обмен сведениями по счетам, картам и остаткам на счете. В дальнейшем по мере развития проекта планируется расширение доступного функционала, чтобы у клиентов появилась возможность совершать переводы самому себе из интерфейса стороннего банка.

Важно, что человек сам выбирает, какие данные будут передаваться между двумя банками. И, давая на это согласие, может в любой момент его отозвать.