UniCredit оспаривает в суде требования ЕЦБ по российскому бизнесу

Итальянский банк UniCredit уже четыре месяца ожидает решения Европейского суда по своей апелляции на требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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В конце апреля ЕЦБ потребовал от UniCredit сократить присутствие в России, запретив принимать новые депозиты и ограничив проведение платежей. В июне банк обратился в Европейский суд с требованием отменить эти предписания, заявив о возможном нарушении российского законодательства.

«UniCredit продолжит выполнять обязательства по существенному сокращению присутствия в России», — говорится в заявлении банка.

По данным презентации для инвесторов, банк планирует к 2025 году сократить трансграничные платежи до €8,5 млрд, а объем локальных депозитов — до €2 млрд. Затянувшееся судебное разбирательство происходит на фоне намерений UniCredit увеличить долю в немецком Commerzbank, что также требует одобрения ЕЦБ.

UniCredit остается одним из двух европейских банков, наряду с австрийским Raiffeisen, сохраняющих значительное присутствие в России после начала военной операции в 2022 году. История работы банка в России восходит к созданию Международного московского банка — первого российского финансового учреждения, привлекшего средства иностранных банков.