"Северсталь" рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал

Совет директоров "Северстали" на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за III квартал 2024 года, раскроет рекомендацию 21 октября.

Об этом ТАСС сообщила представитель компании.

"Совет директоров "Северстали" на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за III квартал 2024 года. Рекомендации совета директоров по итогам заседания планируется опубликовать в понедельник, 21 октября", - рассказала она.

Также "Северсталь" 21 октября опубликует финансовые результаты за III квартал 2024 года по МСФО, добавила она.

Ранее акционеры компании одобрили выплату дивидендов за II квартал в размере 31,06 рубля на акцию.

В соответствии с дивидендной политикой компании, "Северсталь" стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0.5х. Вопрос о дивидендах совет директоров компании рассматривает ежеквартально.

Ранее генеральный директор компании Александр Шевелев говорил, что "Северсталь" возвращается к ежеквартальной выплате дивидендов из-за комфортной долговой нагрузки и стабильного денежного потока.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.