"Севастопольгаз" передадут в госсобственность

ПАО «Севастопольгаз» перейдет в государственную собственность, соответствующее решение приняли на заседании правительства Севастополя, которое прошло в закрытом режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Компания "Севастопольгаз" обслуживает газопроводы и обеспечивает газоснабжение в Севастополе.

"Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО "Севастопольгаз" в государственную собственность. На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУП "Севастопольгаз", сформированная правительством. Стабильная работа предприятия обеспечена", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава города поблагодарил за проделанную работу директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора России Игоря Краснова, силовые ведомства Севастополя и Крыма.

Как отмечается в постановлении правительства Севастополя, опубликованном 17 октября, в собственность города переходит движимое и недвижимое имущество "Севастопольгаза", включая земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, оборотные и необоротные, в том числе нематериальные активы. Всего в перечне 174 наименования.