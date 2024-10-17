НСПК и Сбербанк договорились об интеграции сервисов оплаты по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) и Сбербанк достигли договоренности о взаимной интеграции сервисов оплаты по биометрии.

Об этом в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщил ТАСС директор операционно-технологического департамента НСПК Максим Крукелис.

"Нам осталось уладить несколько технических моментов, но мы достигли договоренности, что Сбербанк подключится к платформе и как банк-эквайер, и как банк-эмитент. Это означает, что клиенты Сбера смогут оплачивать биометрией покупки через терминалы других банков-эквайеров, а клиенты других банков - через терминалы, где эквайером выступает Сбер. Подключение Сбера к платформе НСПК - это серьезный шаг в развитии биквайринга в стране", - отметил Крукелис.

Он также подчеркнул, что разработка дорожной карты сейчас в активной стадии.