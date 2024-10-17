Reuters: у ЕЦБ есть белый список российских клиентов

Итальянский банк UniCredit сообщил, что у Европейского центробанка есть белый список российских клиентов. На фигурантов этого списка не распространяются ограничения. О существовании некоего белого списка стало известно из материалов суда во время процесса между UniCredit и европейским регулятором, пишет Reuters. Итальянский банк последние четыре месяца оспаривает требование ЕЦБ.

В апреле тот предписал UniCredit свернуть бизнес в России, в том числе ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей, в ответ банк обратился в суд ЕС с просьбой аннулировать эти требования. О том, кто из российских юрлиц может находиться в белом списке ЕС, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

Сергей Гландин партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву «Европейский Центральный банк здесь ни при чем. Он регулятор, он следит за тем, чтобы не было отмывания денег на территории Евросоюза, и частично следит за тем, чтобы в финансовом секторе соблюдались режимы введенных санкций Евросоюза. Все остальное отдано на откуп уже самого банка. И банк принимает соответствующую комплаенс-политику. И сегодняшний инфоповод касается как раз изменения комплаенс-политики. Что это за клиенты? Логика подсказывает, что это клиенты, во-первых, несанкционные, а во-вторых, из тех пяти, вероятно, отраслей экономики, на которые тоже никакие санкции не распространяются. Несанкционных клиентов у нас много, самый крупный и известный клиент — это «Газпром». Это может быть «Роснефть», она тоже отсутствует в списке блокирующих санкций. Да, там есть какие-то секторальные ограничения, но они касаются в первую очередь европейских производителей нефтегазового оборудования, но не более того. То есть с ними вести дела, с их «дочками», скорее всего, можно. И что это за вторая каста, или класс, или группа компаний, которые, скорее всего, добавили в белый список, — это компании из продовольственного сектора экономики, это компании, которые производят оборудование для выращивания продовольствия — сельхозтехнику. Это фармкомпании, это компании, которые производят, импортируют, например, в Российскую Федерацию фармацевтическое, медицинское оборудование. Это компании, которые, скорее всего, импортируют европейские товары в области безопасности гражданской авиации и все, что связано с атомом».

UniCredit сегодня — второй по величине присутствия западный банк в России. С 2022 года он хотел продать здесь бизнес, были претенденты на покупку из России, Турции, Индии и Китая, но позднее руководство банка заявило, что подходящего покупателя найти не получилось.

Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел отмечал в интервью Financial Times, что банк вряд ли сможет покинуть российский рынок. Сейчас банк сократил свою активность, но не желает расставаться с активами за низкую цену, отметил директор.